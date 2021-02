Beatrixtoren moet blijven: "Een stukje geschiedenis"

ZAANDAM - Het is geen kwestie van mooi of lelijk, maar een herinnering van de jaren 60. Paul Carree en Cees Kingma strijden met andere erfgoedliefhebbers voor het behoud van de Beatrixtoren. Er is een brief verstuurd naar de gemeenteraad om zo de sloop tegen te houden.

Volgens Paul Carree, architect en lid van erfgoedvereniging Heemschut was dit stuk van Zaandam uniek in de jaren 60. Zo was de Peperstraat een verbindende factor voor het toendertijd nieuwe Poelenburg. De straat moest ervoor zorgen dat het centrum goed te bereiken was. De toren was de eerste hoogbouw in de streek.



Volgens wethouder Hans Krieger is er niets anders mogelijk dan slopen. Krieger: "Door de grote woningbouwopgave is het noodzakelijk om de Beatrixtoren te slopen. Zoals je ziet op de impressie komt er een veel grotere toren voor in de plaats met veel meer woningen en voorzieningen. Vandaar dat het behoud niet mogelijk is, anders komen we in de knoei met de aantallen te bouwen woningen, de voorzieningen en met de rest van de ontwikkeling."

Tekst gaat door onder de foto.