AZ zonder 'zieke' Stengs tegen VVV, De Wit terug in wedstrijdselectie

ALKMAAR - AZ zal zaterdagavond zonder Calvin Stengs afreizen naar Limburg voor het eredivisieduel met VVV-Venlo. De aanvaller van de Alkmaarders is ziek, maar naar verluidt is de 22-jarige Stengs besmet geraakt met het coronavirus.

AZ wilde vanwege de privacy van de speler niet bekend maken dat het om corona zou gaan. Een woordvoerder van de club zei daarom donderdag dat Stengs "ziek" was. Op de afsluitende persconferentie van vrijdagmiddag liet ook AZ-trainer Pascal Jansen doorschemeren dat Stengs in Limburg zal ontbreken. "We verwachten dat Calvin er niet bij is tegen VVV en dat is heel erg vervelend", zei Jansen. "Buiten Calvin hebben we geen ziektegevallen."

Naast Stengs ontbreken ook Pantelis Hatzidiakos (schorsing) en Jonas Svensson (kuitbeenblessure) tegen VVV-Venlo.