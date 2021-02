Zaanstad zoekt oplossingen voor armoede: schaam je niet om hulp te vragen

ZAANSTAD - Het zijn verontrustende cijfers: 4 procent van alle Zaanse gezinnen leeft in armoede en zelfs 10 procent zit net op bijstandsniveau. Om die armoede te bestrijden zoekt de gemeente naar oplossingen. Dit gebeurt vandaag in een armoedemarathon op het stadhuis met 25 deskundigen en betrokkenen.

De 62-jarige Leo de Roos weet als geen ander hoe het is om in armoede te leven. "Armoede verpaupert", zegt hij. "Armoede verbroedert op straat, maar verpaupert je als mens. Want je kunt niet meer doen wat je zou willen doen".

Leo kwam in de problemen door zijn vele schulden en belandde zelfs op straat. "Ik schaamde me zo voor die armoede dat ik me volledig terugtrok. Want ik wilde niet laten zien dat ik niet kon meedoen omdat ik geen geld had. Je sluit jezelf uit."

Het keerpunt voor Leo kwam pas toen zijn vader tegen hem zei dat hij hulp moest zoeken. Leo: "Hulp vragen bij de gemeente.... Dat nooit. Dat deden we niet."