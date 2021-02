Weinig gedupeerden toeslagenaffaire weten weg naar gemeente te vinden

WEST-FRIESLAND - Zeker 65 gedupeerde gezinnen in West-Friesland door de toeslagenaffaire leek in oktober slechts het topje van de ijsberg . Het verwachte aantal gedupeerden in alle West-Friese gemeenten samen, ligt ondertussen op zo’n 165. Toch hebben slechts 29 gezinnen zich tot nu toe bij de verschillende gemeenten gemeld, blijkt uit cijfers opgevraagd door NH Nieuws. Gemeenten gaan nu zelf op zoek.

De verschillende gemeenten kwamen in december allemaal met een oproep aan gedupeerden, om zich te melden. Slachtoffers kunnen bij de gemeente terecht voor aanvullende ondersteuning bij problemen die ontstaan zijn als gevolg van de toeslagenaffaire. In de praktijk lijkt dat nog weinig te gebeuren.

Vertrouwen geschaad

In de gemeente Hoorn zijn er zo'n vijftig gedupeerden in beeld, laat woordvoerder Jara Hof weten. Verwacht wordt dat dat aantal in werkelijkheid tegen de negentig loopt. Toch hebben slechts dertien gezinnen de weg naar de gemeente gevonden.

"Mensen die gedupeerd zijn geraakt, zijn hier al zo lang mee bezig, dat ze het vertrouwen in de overheid vaak verloren hebben. Daarnaast weten heel veel mensen niet dat ze ondersteuning kunnen krijgen vanuit de gemeente", geeft Hof als verklaring voor dat lage aantal.

Persoonsgegevens delen

Tot voor kort hadden gemeenten om privacyoverwegingen geen toegang tot de persoonsgegevens van gedupeerden. Inmiddels zijn die wél naar gemeenten verstrekt.

Woordvoerders van de gemeenten Hoorn, Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland melden dat zij nu zelf contact gaan zoeken met gedupeerden. "We moeten uiteindelijk alles op alles zetten om iedereen te bereiken", aldus Hof. Opmeer en Koggenland staan al in contact met de gedupeerden in hun gemeente, die tot nu toe in beeld zijn.

De Westriese gemeenten roepen gedupeerden, die zich nog niet hebben gemeld, nogmaals nadrukkelijk op om dat wel te doen.