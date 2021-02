Muziektent past niet meer in plannen voor Raadhuisplein, nieuwe locatie gezocht

Het Raadhuisplein wordt heringericht en dat betekent dat de gemeente op zoek moet naar een nieuwe locatie voor de in het dorp bekende muziektent. Die staat nu midden op het plein, maar komt in de eerste ruwe ontwerpplannen niet meer voor. Doel is om het Raadhuisplein dusdanig in te richten, dat er straks grote evenementen gehouden kunnen worden.

Het Zandvoortse college heeft landschapsarchitecten onderzoek laten doen naar twee varianten voor de herinrichting. Dan gaat het om een 'rotondevariant' en een 'kruispuntvariant'. Burgemeester en wethouders hebben de voorkeur voor de eerste, omdat dat minder kost en vanwege de heldere ruimte- en verkeersstructuur. Voor de beeldbepalende muziektent is in beide varianten geen plaats meer. Oud-burgemeester Rob van der Heijden kreeg deze in mei 2008 kado, toen hij afscheid nam van de gemeente.

De muziektent op het Raadhuisplein in Zandvoort - Google Maps

In de variantenstudie wordt gesteld dat de muziektent op de huidige locatie onvoldoende toegevoegde waarde heeft en nog nauwelijks wordt gebruikt. Bovendien zouden kleinschalige activiteiten daar publiek aantrekken, wat weer kan leiden tot mensen op straat of plotseling overstekende kinderen. De geraadpleegde landschapsarchitecten denken dat de muziektent beter op een rustigere, verkeersveiligere plek zoals bij de Louis Davids Carré geplaatst kan worden. Het college van b&w oppert zelf een mogelijke verplaatsing naar het Gasthuisplein, wat ook een evenementenplein moet worden. 'Een waardevolle nieuwe locatie' Oud-burgemeester Van der Heijden is enigszins verrast door het nieuws dat zijn kado zeer waarschijnlijk een nieuwe plek gaat krijgen, maar snapt de overweging. "Veranderingen zijn alle dagen denkbaar en ik laat het aan het beleid van de gemeente over. Ik was destijds uitermate verheugd dat ik het kreeg aangeboden, ook op een prachtige plaats. Ik zal een mooie herinnering aan die plek overhouden en ik hoop dat de gemeente ook voor een waardevolle nieuwe locatie kiest. Het Gasthuisplein zou ook prachtig zijn." De raadscommissie van Zandvoort buigt zich volgende maand over de eerste schetsen voor het 'nieuwe' Raadhuisplein. De raad zal later voor een definitief ontwerp kiezen, nadat de Zandvoorters zich er ook over hebben kunnen uitspreken.