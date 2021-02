Nina staat in finale van The Face of Melanin Wonder: "Werd gepest om mijn huidskleur"

HEEMSKERK - Als jong meisje uit Burundi viel de nu 23-jarige Nina Savanet op in het overwegend witte Heemskerk van de jaren negentig. Ze wil sinds ze klein is al topmodel worden, maar in de modellenwereld werd ze vaak geconfronteerd met haar huidskleur. Nu staat ze in de finale van The Face of Melanin Wonder 2021. "Of je nu lichtgetint of donker bent, Aziatisch of Afrikaans, jongen of meisje: je verhaal is bij deze verkiezing net zo belangrijk als je looks."

Eigen beeld

Nina vluchtte op tweejarige leeftijd met haar moeder vanuit Burundi in Oost-Afrika naar Nederland waar ze in een asielzoekerscentrum terechtkwamen. Haar moeder ontmoette in die tijd haar stiefvader, en zo kwam ze rond haar vierde terecht in Heemskerk, waar hij woonde. "Er zaten alleen maar Nederlandse kinderen op de basisschool, ik voelde dat ik als anders werd gezien en dat vond ik heel lastig. Ik werd door mijn klasgenootjes gepest om mijn huidskleur, achteraf gezien hadden ze natuurlijk geen benul wat ze zeiden." Een witte man met een donkere vrouw en dochtertje in Heemskerk viel op, zo vertelt Nina. "Vooral de kinderen in mijn klas pestten me en vroegen waarom ik zwart was. Ze zagen om hen heen alleen maar witte kinderen en daardoor werd ik door hen gezien als anders", legt ze uit. "Maar er ìs geen anders, en dat zouden ouders van jongsaf aan al aan hun kind moeten meegeven. De basis wordt thuis gelegd."

Bij deze schoonheidsverkiezing draait het niet alleen om je uiterlijk, maar ook om het verhaal dat je te vertellen hebt, zo legt Nina uit. En juist dat is volgens haar anno nu zo belangrijk. "De discussie over 'Black Lives Matter' zou eigenlijk als insteek moeten hebben dat àll lives matter." Nina staat samen met achttien anderen in de finale The Face of Melanin Wonder, volgende week wordt bekendgemaakt wie de uiteindelijke winnaar wordt. "Samen representeren we 'all shades of black'. Ghanees, Aziatisch en Surinaams, we zijn een mix van verschillende achtergronden met allemaal ons eigen verhaal", zegt Nina. "En natuurlijk hebben we allemaal die grote wens om te winnen."