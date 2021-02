Grote brand in bedrijfspand, vlammen komen uit dak

LAREN - In een bedrijfspand aan de Goyergracht Zuid in Laren woedt sinds 12.15 uur een grote brand. De vlammen komen door het dak. De brandweer is de brand inmiddels meester.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer is bezig om met een kettingzaag plekken in onder andere de schuur vrij te maken. Zo kunnen ze kijken waar de brand is ontstaan.

Verder zijn bij de brand geen mensen gewond geraakt. Op het moment dat de brand woedde, was niemand in het pand aanwezig.

De brandweer is op dit moment vooral bezig met het opruimen van de schade.