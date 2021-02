Vredesboom uit Hiroshima krijgt plekje in Ringerskwartier

ALKMAAR - Hortus Alkmaar heeft een van haar twee Vredesbomen aan de gemeente geschonken. De bomen zijn nakomelingen van een zaadje dat de atoomaanval op Hiroshima in Japan in 1945 overleefde. Wethouder Paul Verbruggen ontving de 'Celtis sinensis', de Chinese netelboom, uit handen van voorzitter Hans Cornelissen. De boom krijgt na afloop van het project '75 jaar vrijheid' een mooie plek in het Ringerskwartier.

De zaadjes van die bomen zijn opgekweekt en staan symbool voor de veer- en leefkracht van bomen. Het project vraagt daarnaast aandacht voor het nog altijd dreigende gevaar van kernwapens. Alkmaarders wordt gevraagd stil te staan bij het feit dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. "In totaal overleefden vijf bomen de explosie en de straling, allen van een andere soort, en de zaden gaan heel de wereld over."

"De gemeente Alkmaar is erg blij met de geschonken vredesboom", reageert wethouder Verbruggen, die zelf ooit Nagasaki en Hiroshima bezocht. "We zijn sinds 2018 een Vredesgemeente. De burgemeester is lid van de organisatie Mayors for Peace en deze boom wordt echt een symbool in de openbare ruimte voor die vrede. Een beter symbool kun je eigenlijk in je gemeente niet hebben om vrede te symboliseren."

De Celtis sinensis heeft weinig zorg nodig en zal daarom zonder problemen kunnen gedijen in het Ringerskwartier.