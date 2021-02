Jodenkoek wordt Odekoek: "Oude naam past niet meer"

"Omdat we met Davelaar onze deuren open zetten voor een ieder die gemotiveerd is om te werken, past de naam Jodenkoeken niet", valt te lezen op de website.

Bovendien is er een enquête gehouden onder koekjesliefhebbers waaruit bleek dat met name de jonge generatie de naam niet meer vond kunnen.

Overdaad aan voorzichtigheid

Het Centraal Joods Overleg in Amsterdam waardeert de naamsverandering, maar geeft aan nooit aanstoot te hebben genomen aan de naam. "Twee weken geleden lichtte Davelaar ons in over de naamsverandering. Wij waarderen de overdaad aan voorzichtigheid, maar de naam heeft ons nooit gestoord", vertelt woordvoerder Eddo Verdoner.

"Er zijn verschillende lezingen over wat de herkomst van de naam is. Mogelijk zou het van een Joodse bakker komen, maar alsnog klopt de naam grammaticaal niet. Dan zou je er Joodse koeken van moeten maken, maar er is niks Joods aan het koekje, het is niet kosher bijvoorbeeld. De maker wilde nog iets van de klank behouden en kwam daarom met odekoeken."

Davelaar benadrukt dat aan de smaak van de koekjes niets is veranderd.