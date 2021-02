Jodenkoek wordt Odekoek: "Nieuwe naam is positiever"

De naamsverandering is onderdeel van een herstart van het merk Davelaar, dat vorig jaar werd gekocht door de overkoepelende bakkerijenorganisatie Amarant Bakkers. "Het merk bestaat al heel lang, maar wij wilden er een nieuwe toekomst aan geven. De naam Odekoeken heeft een positieve associatie", zegt Renee Pater van Amarant Bakkers.

Met het geven van een blik Odekoeken zou je iemand kunnen bedanken. Pater: "Wij hebben bijvoorbeeld aan al onze medewerkers een blik gegeven. En ikzelf gaf de leerkrachten op de basisschool van mijn kinderen ook een aantal blikken Odekoeken."

Overdaad aan voorzichtigheid

Het Centraal Joods Overleg, de koepel van Joodse organisaties in Nederland, waardeert de naamsverandering, maar geeft aan nooit aanstoot te hebben genomen aan de naam. "Twee weken geleden lichtte Davelaar ons in over de naamsverandering. Wij waarderen de overdaad aan voorzichtigheid, maar de naam heeft ons nooit gestoord", vertelt voorzitter Eddo Verdoner.

"Er zijn verschillende lezingen over wat de herkomst van de naam is. Mogelijk zou het van een Joodse bakker komen, maar alsnog klopt de naam grammaticaal niet. Dan zou je er Joodse koeken van moeten maken, maar er is niks Joods aan het koekje, het is niet koosjer bijvoorbeeld. De maker wilde nog iets van de klank behouden en kwam daarom met 'odekoeken'", aldus Verdoner.

Terug naar traditioneel recept

Van 2000 tot 2015 was het merk Davelaar al in het bezit van het familiebedrijf Amarant Bakkers. Het had toen een aantal jaren een andere eigenaar, die het recept iets aanpaste en ook de koeken in plastic verpakte in plaats van in blik. Weer in handen van Amarant, kiest het bedrijf ervoor om terug te gaan naar blikverpakkingen en het traditionele recept weer te gebruiken.

Bovendien zijn de bakkerijen van Amarant gestart met het concept van 'open hiring', wat betekent dat werknemers in de bakkerij niet hoeven te solliciteren om aan het werk te mogen. De nieuwe, 'vrolijke' naam past wat Pater betreft binnen dit sociale initiatief en sluit aan bij de waarden die zij als familiebedrijf willen benadrukken, zoals inclusiviteit.

Er kwamen veel reacties op de naamsverandering, volgens Pater vooral positief. Op Twitter werd wel hier en daar kritiek geuit op de nieuwe naam.