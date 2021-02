Haast bij realiseren nieuwe zonnedaken van buurtcoöperatie

Michiel de Ruiter van Haarlem Noorderkwartier is blij dat met deze daken Haarlemmers uit nog meer wijken kunnen meedoen aan de collectieve zonnedaken. De twee nieuwe daken grenzen namelijk aan andere postcodegebieden. Om mee te kunnen doen is het een voorwaarde dat je woning in de buurt ligt. "We bestrijken nu een gebied van Spaarndam tot en met Haarlem-Oost en zelfs een klein stukje van de binnenstad."

In Haarlem zijn nu al een paar jaar drie buurtcoöperaties met gezamenlijke zonnedaken. De coöperatie Haarlem Noorderlicht met nu 70 leden heeft al twee collectieve zonnedaken gerealiseerd en wil er snel twee nieuwe bij. Met het farmaceutische bedrijf Teva aan de Swensweg op het bedrijverterrein Waarderpolder zijn afspraken voor 376 zonnepanelen op het dak. Op een appartementencomplex in de Transvaalbuurt kunnen ook nog eens 240 panelen.

Postcoderoos

Deze regeling is ingesteld om mensen over de streep te trekken om samen met buurtbewoners zonnedaken op daken van bedrijven, overheidsgebouwen of appartementencomplexen te regelen. Het zonnedak is dan de kern van het gebied met aanvullende postcodegebieden die daar direct tegen aan liggen.

Inwoners van deze postcoderoos kunnen dan lid worden van de coöperatie. Voor het deel van hun inleg krijgen ze dan aan het eind van het jaar een afrekening met hun energierekening én een belastingteruggaaf. De regeling wordt naar alle waarschijnlijkheid omgezet in een andere subsidie, waarvan nog niet bekend is of dat gunstiger is dan de huidige regeling of niet.

Deelnemers aan collectieve zonnedaken die voor 1 april meedoen, mogen nog 15 jaar gebruik maken van de regeling voor belastingteruggave.