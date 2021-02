Alexander Cox keert terug in de hockeysport en gaat Amsterdam trainen

De 43-jarige Cox werkte eerder als clubcoach bij de vrouwen van Laren en was uiterst succesvol als coach van de mannen van Kampong. Hij bezorgde de Utrechters twee landstitels en won de EHL-cup. Ook was Cox bondscoach van Ierland en werkte hij zowel als assistent bij de vrouwen als de mannen van Oranje.

In januari 2020 besloot Cox te stoppen bij Kampong en zijn nog lopende contract niet uit te dienen. Ruim een jaar later komt hij terug op de besluit. Cox: "Ik vind het een eer om als coach van Amsterdam terug te keren in het hockey. De ambities van de club spreken me erg aan en de potentie binnen de gehele club is aanwezig om deze ook samen waar te kunnen maken."