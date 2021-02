De ene speeltuin mag deuren openen, de ander niet: "Een spelend kind is een spelend kind"

Dat heeft te maken met hoe de speeltuinen voor de wet bekendstaan: de Heemsteedse speeltuin is een bedrijf dat mensen in dienst heeft en waar bezoekers entree moeten betalen. "Het ligt er echt aan dat wij een commerciële speeltuin zijn. Voor de wet worden we hetzelfde behandeld als een pretpark en die moeten ook hun deuren gesloten houden in verband met corona", legt eigenaar Marc Versteege uit. "Het is frustrerend dat wij niet open mogen." Zijn vrouw Nina vult aan: "Ja, dat vinden we toch gek. Voor ons is een spelend kind een spelend kind."

Zo is speeltuin Groenendaal in Heemstede gesloten in verband met corona, maar zes kilometer verderop in Haarlem klinken bij speeltuinvereniging Het Paradijsje wel geluiden van spelende kinderen.

Zes kilometer verderop in Speeltuinvereniging Het Paradijsje klauteren en klimmen de kinderen er flink op los. Ouders zitten gezellig aan houten tafels en houden een oogje in het zeil. Tjeerd Tim zit in het bestuur van de speeltuin en beaamt dat het gek is dat de speeltuin in Heemstede niet open mag. "Wij vallen onder stichting Haarlem Effect en dat valt weer onder de gemeente. Er is een bestuur en er zijn vrijwilligers, maar geen betaalde krachten. Van bezoekers vragen we inderdaad een vrijwillige bijdrage. Dat doen we om de materialen te kunnen onderhouden, maar voor de rest hebben we geen inkomsten."

Klaar om open te gaan

Ondanks Speeltuin Groenendaal in Heemstede nog niet open mag, wordt op deze zonnige dag de hele speeltuin uit de winterstand gehaald. Werknemers sjouwen met schommels en wippen, glijbanen worden schoongemaakt.

Nina: "We hebben echt nog geen idee wanneer we weer open mogen. Maar, we willen gewoon helemaal klaar zijn voor dat moment. Kunnen we eindelijk deze moeilijke tijd achter ons laten, want we hebben het toch best zwaar gehad." Toch ziet Nina het allemaal positief in: "Straks kunnen we weer open en bruist het hier van de kinderen. Dat is toch waar je het voor doet."