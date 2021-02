Fietsongeluk op Bennebroekerweg, vrachtwagen rijdt over benen man

RIJSENHOUT - Een fietser raakte vanochtend zwaargewond door een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de hoek van de Leimuiderdijk en de Bennebroekerweg. Bij het ongeluk is de vrachtwagen over de benen van de man gereden.

Dat bevestigt de politie zojuist aan NH Nieuws. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de politie is niet bekend om wat voor verwondingen het precies gaat of wat de oorzaak is van het ongeluk. Ook kunnen zij niks zeggen over de leeftijd van de man.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn vanochtend op het ongeluk afgekomen. De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk.

De Bennebroekerweg loopt in zijn geheel door het dorp Rijsenhout en heeft de afgelopen jaren al vaker ongelukken te verduren gehad. Rijsenhouters zouden dan ook graag zien dat vrachtverkeer om het dorp heen wordt geleid.