Coronacrisis drukt Schiphol in rode cijfers: ruim een half miljard verlies

SCHIPHOL - Royal Schiphol Group heeft in 2020 een verlies gedraaid van 563 miljoen euro. In 2019 behaalde Schiphol nog een winst van 355 miljoen euro. De coronacrisis heeft een 'ongekende impact gehad', meldt de luchthaven vandaag bij de presentatie van de jaarcijfers. Sinds het begin van de pandemie wordt er veel minder gevlogen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Eind vorig jaar werd al bekend dat het aantal passagiers dat van of naar Schiphol vloog, gedaald was van bijna 72 miljoen in 2019 naar 21 miljoen vorig jaar. Het aantal vluchten werd meer dan gehalveerd: van bijna een half miljoen naar 227.000, vergelijkbaar met de cijfers van begin jaren negentig.

Bijna evenveel bestemmingen

Het netwerk is nauwelijks kleiner geworden. Vanaf Schiphol kon er gevlogen worden naar 316 bestemmingen, 16 minder dan in 2019. 135 van deze bestemmingen waren intercontinentaal. Dat waren er 138 het jaar ervoor.

Vaccineren

Schiphol-directeur Dick Benschop denkt dat de passagiersaantallen na de zomer wel weer kunnen stijgen. Daarvoor zijn wel internationale afspraken nodig, die Benschop reisprotocollen noemt. "Wij bevinden ons momenteel in een lockdown, maar de algemene vooruitzichten voor 2021 zijn positief, hoewel er sprake is van grote onzekerheden. Reisprotocollen op basis van testregimes en intensivering van vaccinaties in plaats van reisverboden en quarantainemaatregelen, zullen bepalend zijn voor de weg voorwaarts."

Vorig jaar werd bij de presentatie van de halfjaarcijfers bekend dat er bij de Schiphol Group honderden banen zouden verdwijnen, op een totaal van 3.000 werknemers.