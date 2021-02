🌼Al lentekriebels? Met deze vier tips kom jij je weekend wel door

NOORD-HOLLAND - De schaatskoorts verdwijnt als sneeuw voor de zon, want de lente is dit weekend op komst. Geen sneeuwpoppen bouwen of schaatsen op bevroren meren, maar genieten van een koud biertje in het park of pootje baden aan het strand. Ondanks de beperkingen door de lockdown, zijn er nog tal van uitstapjes waardoor we optimaal kunnen genieten van het zonnige weer. Van borrelen in de duinen tot wandelen in een (onbekend) recreatiegebied, voor ieder wat wils.

Klimmuur in Spaarnwoude - Recreatie Noord-Holland

De lockdown duurt tot ten minste 2 maart. Tot die tijd moet je voor 21.00 uur binnen zijn, mag je niet met meer dan één persoon buiten zijn, kan je geen glas klinken op het terras of een museum ontdekken. Maar niet getreurd, want genoeg mogelijkheden in onze provincie om een succes te maken van jouw eerste lenteweekend. NH-weerman Jan Visser benadrukt dat het dit weekend droog en zonnig wordt. "Met temperaturen rond de 14 en 15 graden. Zondag kan het plaatselijk 16 graden worden, al houd ik wel een slag om de arm. De temperatuur kan ook lager uitvallen, omdat wij omringd zijn door water. Maar nog steeds wordt het erg mooi." En dus volgen, met zulke weersvoorspellingen, een aantal (lente)tips. Tip 1: ontdek een natuurgebied waar je nog nooit bent geweest Je hebt tal van mooie natuurgebieden in Noord-Holland, maar bezoek er eens een waar je nog nooit bent geweest. Misschien behoren de komende natuurgebieden wel tot dat rijtje... Zo laten de eerste sneeuwklokjes en tekenen van de lente zich zien in het gebied Buitenhuizen in Spaarnwoude. "Een onbekend pareltje in Spaarnwoude is het kraaiennest. Ga je vanaf daar met de steeds steiler wordende trappen omhoog, dan kom je op een uitzichtpunt met een mooi zicht over het gebied, het Noordzeekanaal en over Haarlem en IJmuiden", aldus Anja Brands, woordvoerder van recreatie Noord-Holland. Tekst gaat verder onder de foto

Sneeuwklokjes in Buitenhuizen in Spaarnwoude - Recreatie Noord-Holland

Een ander bijzonder natuurgebied is de Gaasperzoom in groengebied Amstelland. Dat ligt ten westen van de woonwijk Gein in Amsterdam-Zuidoost. "De Gaasperzoom is onderdeel van een natuurlijke zone die het IJmeer verbindt met de Ronde Hoep. Onderweg kom je wellicht gasconne runderen tegen." Iets meer ten noorden vind je de Westwouderpolder. Deze is alleen te bereiken met een pontje, maar volgens Brands zeker de moeite waard. "Je loopt in anderhalf uur het eiland rond. In de polder zie je het frisse groene gras waarboven de vogels vliegen en schapen lopen. En misschien zie je de eerste weidevogels alweer broeden." Tip 2: de pareltjes onder de wandel- en fietsroutes En tussen al dat groen wil je maar al te graag lopen of fietsen. Dus heb je een goede (race)fiets of stevige wandelschoenen: haal die dan maar snel uit de kast, schuur of fietsenrek. Want met de volgende wandel- en fietsroutes krijg je spontaan zin sportief bezig te zijn. Wil je Noord-Holland van verschillende kanten zien? Ga dan wandelen in de duinen van Zuid-Kennemerland. De tocht start in Overveen, is tien kilometer lang en voert door de Kennemerduinen. "Een fijn landschap met bosjes, duindoornstruiken met feloranje bessen, scharrelende hooglanders en zandpaden", zegt Marieke Haafkens. Zij is projectmanager buitenrecreatie bij de ANWB.

Iets ten oosten van deze route, in Muiderberg, beleef je een geheel ander landschap te voet. De wandelroute 'Muiderbergroute' is tien kilometer lang: je wandelt via weilanden, sloten en over grasdijkjes langs het IJsselmeer naar het Muiderslot. En weer terug. Sla jij de benenwagen liever over? Dan zijn er ook nog twee fietsroutes die in de provincie worden aanbevolen. De eerste fietsroute, genaamd 'Gooise Heideroute', start in Hilversum. De tocht is 30 kilometer lang en gaat langs Bussum en Laren én langs een hei vol met schapen. Ook fiets je langs 17de eeuwse landgoederen in 's Graveland. Gaan we iets meer naar het noorden, dan kan je in Durgerdam op de fiets stappen voor de route 'Waterland'. Deze is 31 kilometer lang en voert je langs beeldschone plaatsen zoals Durgerdam, Broek in Waterland, Holysloot, Zuiderwoude en Marken. Tip 3: borrelen in de duinen (met max. twee personen) Maar ben je geen wandel- of fietsliefhebber of heb je er dit weekend gewoon geen zin in? Dan is een culinair uitstapje misschien meer iets voor jou. Bij verschillende bedrijven in Noord-Holland kan je een borrelpakket kopen en meenemen naar een mooie plek. Ook bij de Haarlemse start-up Borrel Experience bestaat die mogelijkheid. Eigenaar Robin Sheridan en zijn compagnon werken samen met kleine ondernemers die tal van authentieke producten aanleveren. "Het is een uniek borrelpakket, omdat je hele bijzondere producten krijgt. Van oesterzwamchips en bourgondische worst tot een crostini met pesto en een lekker biertje", zegt hij. Ideaal voor een goede borrel in de duinen met z'n tweeën. "Wat is mooier dan een wandeling langs de Noord-Hollandse kust om daarna samen in de duinen te gaan zitten en te borrelen. Warm dekentje mee en proosten maar." Tip 4: tuinieren Tot slot: tuinieren. Volgens NH-weerman Visser is dit weer ideaal om je tuin eens goed onder handen te nemen. Maak je terras schoon, het moestuintje gebruiksklaar, haal het onkruid eruit en geef de plantjes water. En niet te vergeten: beloon jezelf met een fris drankje in de zon.