LIVE NH Sport met Telstar - FC Eindhoven

VELSEN-ZUID - Telstar - FC Eindhoven is dé wedstrijd waar het vanavond allemaal om draait bij NH Sport. Om 21.00 uur gaat de bal rollen in Velsen-Zuid en hoor je alles over dit duel.

FC Eindhoven is na acht duels zonder overwinning weggezakt naar plek veertien op de ranglijst. Toch is het verschil met Telstar slechts zes punten. De heenwedstrijd eindigde in een 3-2 zege voor de Witte Leeuwen. Shayne Pattynama (foto) boog met twee treffers in het Jan Lauwersstadion een 2-1 achterstand om in de overwinning. Edward Dekker doet verslag vanaf sportpark Schoonenenberg.

Eerder op de vrijdag, om 16.30 uur, is de aftrap op De Toekomst bij Jong Ajax - SC Cambuur. Trainer Mitchell van der Gaag wist de koploper in Leeuwarden eerder dit seizoen te verrassen (2-3). Toen wel met Jurriën Timber, Devyne Rensch en Brian Brobbey in de basis; het trio dat donderdagavond in de Europa League met Ajax 1 van Lille wist te winnen. Rob Wanst maakt de interviews die je vanaf 19.00 uur in NH Sport kunt horen.

Verder blikken we uiteraard nog terug op het succes van Ajax in Noord-Frankrijk en kijken we uiteraard ook alweer vooruit op Ajax - Sparta Rotterdam en VVV-Venlo -AZ. Dit en nog heel veel meer hoor je tussen 19.00 en 23.00 uur op de radio bij NH Sport. Presentatie Rob Mooij en Stef Swagers.