Heerhugowaardse Stefanie van der Gragt scoort bij ruime oefenzege Oranjevrouwen

Oranje kende weinig problemen met België. Bij rust stond het 'slechts' 0-1, maar in de tweede helft nam de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ruim afstand. Vooral de 1-3 van Van der Gragt was belangrijk. Zij kopte uit een hoekschop van de Amsterdamse Merel van Dongen hard raak, vlak nadat België terug was gekomen in de wedstrijd.

Tekst gaat verder onder de Tweet