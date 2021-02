Burgemeester Mieke Baltus verruilt Heemskerk voor Lelystad

De 53-jarige Baltus neemt het stokje in Lelystad over van Ina Adema, die Commissaris van de Koning wordt in Brabant. Adema was vier jaar burgemeester van Lelystad.

Baltus is sinds 2013 burgemeester van Heemskerk. Daarvoor was zij 7 jaar burgemeester in Uitgeest. De gemeente Lelystad meldt dat de benoeming waarschijnlijk in juni 2021 zal plaatsvinden.