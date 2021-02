AZ-speler Calvin Stengs positief getest op coronavirus

Stengs is de enige speler die momenteel ontbreekt, meldt NHD. Het is nog onduidelijk of Stengs zaterdag inzetbaar is als AZ een uitwedstrijd speelt tegen VVV-Venlo.

Eerder dit seizoen was er een corona-uitbraak bij AZ. Toen waren er vijftien besmettingen binnen de selectie. Het ging toen onder andere om Myron Boadu, Zakaria Aboukhlal, Timo Letschert, Jordy Clasie, Ferdy Druijf, Hakon Evjen en Ron Vlaar.