Burgemeester Nijpels postuum benoemd tot ereburger van de gemeente Opmeer

OPMEER - Burgemeester Nijpels is postuum benoemd tot ereburger van de gemeente Opmeer. Nijpels' vrouw Roos en zoon Max kregen tijdens de raadsvergadering van gisteren de bijbehorende onderscheiding uitgereikt. GertJan Nijpels was bijna zeventien jaar burgemeester van Opmeer. Nijpels zou op 1 juli met pensioen gaan, maar overleed op 7 februari aan een hartstilstand toen hij op weg was naar een brand in de gemeente.

Als waarnemend voorzitter opende Nico Bosch (GemeenteBelangen Opmeer) de raadsvergadering. Hij richtte zijn woord al snel tot Roos en Max Nijpels, de echtgenote en zoon van burgemeester GertJan Nijpels.

"Met het overlijden van onze burgemeester en voorzitter heeft Opmeer niet alleen haar eerste burger verloren maar bovenal haar burgervader", zegt Bosch. "Een warme persoonlijkheid die het burgemeesterschap niet zag als een baan, maar als een ambt. En dat ambt met verve heeft vervuld. We zijn hem daarvoor een hoop dank verschuldigd."

Daarna vraagt Bosch alle aanwezigen om op te staan en gezamenlijk een minuut in stilte GertJan Nijpels te herdenken.

Jarenlange en tomeloze inzet

Bosch vertelt dat Nijpels' benoeming tot ereburger al enige tijd gaande is. Nijpels zou op 1 juli met pensioen gaan en het ereburgerschap feestelijk ontvangen. "Waarschijnlijk was het één van de weinige zaken in het gemeentehuis waar hij niet van op de hoogte was", vertelt Bosch. "Met het besluit om burgemeester Nijpels alsnog te benoemen tot ereburger van Opmeer spreken we onze dank en waardering uit voor zijn jarenlange en tomeloze inzet voor de gemeente Opmeer."

Daarna komen alle fractievoorzitters aan het woord. Dat begint met Jacko Hoek, die net als Nijpels lid is van de VVD. "Opmeer gaat een bevlogen, betrokken, humoristische, soms joviale burgemeester missen. Maar vooral een mensen-mens", aldus Hoek.

De brandweer en Landbouwshow

De fractievoorzitters halen herinneringen op over Nijpels. Zo worden de raadsuitjes genoemd, een initiatief dat Nijpels ooit startte. Ook komen meerdere malen Nijpels' trots aan bod: de brandweer, ook wel 'zijn clubhuis' genoemd, en de Landbouwshow, 'met GertJan als gangmaker'.

"Wij leven verder met vele herinneringen", zegt René Pelt (GemeenteBelangen Opmeer). "Ik wil afsluiten met het laatste bericht van de burgemeester in de groepsapp van de fractievoorzitters en dat was: 'pluk de dag'."

24/7 doen wat hij het liefste deed: besturen

Nijpels' echtgenote Roos neemt geëmotioneerd als laatste het woord. "Lieve allemaal, bedankt voor al jullie mooie, warme, ontroerende woorden. Dank voor alle steun. Ik moet eerlijk zeggen: wij beseffen eigenlijk nog steeds niet dat GertJan nooit meer thuis komt. Dat gevoel dringt nog niet bij ons binnen."

Roos Nijpels vertelt dat ze 32 jaar getrouwd is met GertJan en dat de burgemeester '24 uur per dag, zeven dagen in de week bezig was met was met wat hij het liefste deed: besturen'. Ze vertelt hoe het hen direct na hun verhuizing opviel dat veel inwoners zo tevreden zijn met hun woonomgeving. "Dat is iets heel bijzonders, daar mogen jullie ook trots op zijn. Hij was er in ieder geval trots op."

Tenslotte richtte ze zich tot de collega's van haar man. "Als jullie trots zijn op GertJan, wees dan trots op jezelf. Want jullie hebben hem een kans gegeven zichzelf te geven en zichzelf te blijven."