Gemeenteraad Heemstede vergadert niet meer tot ruzie is opgelost

HEEMSTEDE - De gemeenteraad van Heemstede is vanavond gestart met vergaderen, maar na een kwartier is het ook weer gestopt. De ruzie van vorige week donderdag in de commissie Ruimte is nog niet opgelost en tot die tijd wil de coalitie van Heemsteeds Burger Belang, PvdA en GroenLinks niet inhoudelijk over welk onderwerp dan ook discussiëren.

"We willen afwachten wat de vervolgstappen zijn", zegt Romée Pameijer van de PvdA over het ordevoorstel, dat met één stem verschil werd aangenomen. "We willen een nieuw kader waarin we ordentelijk, zorgvuldig en correct met elkaar kunnen vergaderen."

Het is nog steeds niet duidelijk wat er precies is voorgevallen in een pauze van de commissievergadering vorige week. Op de agenda stond het omstreden onderwerp van een nieuwe manier van inzamelen van restafval, waarover de coalitiepartijen sterk van mening verschillen met de oppositie (VVD, CDA en D66). In die pauze voelde voorzitter, lid van de fractie van HBB, van die commissie zich onheus bejegend. De vergadering werd toen geschorst.

Sindsdien probeert burgemeester Astrid Nienhuis de boel te sussen, maar er is een diepgravend onderzoek nodig naar de verstandhouding binnen de gemeenteraad. D66-fractievoorzitter Antoine Racourt liet namens de hele oppositie weten het 'heel jammer en teleurstellend' te vinden dat het bestuurlijke en democratische proces in Heemstede geen doorgang kan vinden.

Blamage

"Heemstede is één van de drie top gemeenten waar men met plezier woont, er zijn amper problemen en we hebben een sluitende begroting. Het enige issue dat we hebben, creëren we zelf", zo liet Racourt in zijn stemverklaring weten. "Dit is een blamage richting de inwoners van Heemstede", viel raadslid Rozemarijn Timmers van de VVD hem bij.

Maar fractievoorzitter Romée Pameijer van de PvdA vindt dat de raad juist haar verantwoordelijkheid neemt om nu even niet verder te vergaderen totdat de uitkomsten van het onderzoek van burgemeester Nienhuis bekend zijn. En volgens Klaas Kremer van Heemsteeds Burger Belang was het democratische proces juist vorige week al verstoord.