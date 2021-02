Jongeren starten petitie voor versoepeling coronamaatregelen: "Helemaal niks aan zo"

AMSTERDAM - Twee dagen geleden startte studente Sarah Bronkhorst de petitie #DoenWijNogMee? Ze pleit hiermee voor maatregelen in coronatijd om het welzijn van jongeren te vergroten. Ruim 16 duizend keer werd de petitie al ondertekend. En dat is een duidelijk signaal voor de noodzaak van versoepeling van de coronamaatregelen, vindt Sarah.

"Ik ben bang voor een enorme toename in mentale gezondheidsklachten, als er niet snel iets gebeurd."Sarah Bronkhorst, initiatiefnemer petitie #DoenWijNogMee? is stellig. "Ik vrees een toename van zelfdoding en eetstoornissen. Wat ik om me heen zie, is dat mensen die eerst het zonnestraaltje waren van de groep, dat er nu niks meer uit ze komt."

"Elke dag is hetzelfde, dat vind ik heel erg jammer want ik ben 18 en ik zit in een fase van mijn leven dat ik dingen wil ontdekken"

Ook bij student Juliët de Cock en haar broer Hidde heeft de coronatijd een flinke impact op hun leven. Ze proberen zowel fysiek als mentaal in goede conditie te blijven maar dat kost moeite. Juliët: "Ik mis heel erg de sociale interactie, uitdagingen en nieuwe dingen. Normaal had je sport, onderwijs, je vrienden en feestjes, en daarmee ga je de uitdagingen aan en dat mis ik heel erg."

Ook broer Hidde mist uitdagingen en nieuwe ervaringen. "Elke dag is hetzelfde, dat vind ik heel erg jammer want ik ben 18 en ik zit in een fase van mijn leven dat ik dingen wil ontdekken." Soms is hij daar wel wat somber over. "Ja dan gaat het kriebelen, en dan heb je het idee dat je geen kant op kunt."