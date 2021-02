Tadic in de spits tegen Lille; Brazilianen op de flanken

Daley Blind vervangt de geschorste Ryan Gravenberch op het middenveld. Daardoor staat Lisandro Martínez centraal achterin naast Jurriën Timber.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Blind; Antony, Tadic, Neres

De aftrap in Lille is om 21.00 uur. Volgende week is de return in Amsterdam. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de achtste finales.