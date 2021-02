Jong AZ'er Lathouwers tevreden over ontwikkeling dit seizoen

"Ja dat is wel lekker", zegt Lathouwers. "Het is goed voor de belastbaarheid in een week dat je niet speelt. En ook voor de jongens die wat minder minuten maken is het fijn. Gewoon een potje elf tegen elf spelen, heerlijk."

Voor Lathouwers is het zijn eerste volwaardige seizoen bij Jong AZ, en hij is tevreden over wat hij tot nu heeft laten zien. "Ja ik ben zeker wel tevreden. Er zit een stijgende lijn in. Ik begon een beetje terughoudend vind ik. Maar ik begin wel steeds meer naar het niveau te groeien."

Puntje van kritiek

Ondanks die positiviteit is er nog wel een puntje van kritiek. Wie zijn statistieken er op naslaat ziet dat hij tot nu toe nog geen doelpunt heeft gemaakt. "Ja, dat is wel een goede. Ik had net bijna een goal in deze elf tegen elf, maar die bal ging er niet in. Maar hopelijk komt dat binnenkort goed."