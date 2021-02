Geen Grieks onderonsje voor Pantelis Hatzidiakos dit weekend

Het duel beloofde pikant te worden voor AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos. Beide Grieken kennen elkaar van het nationale elftal. Maar door die strijd kan een streep, want Hatzidiakos ontving afgelopen zondag zijn vijfde gele kaart aan en is dus dit weekend geschorst.

"Ik zou heel graag willen spelen want ik wil graag tegen hem spelen. In maart hebben we weer een interlandperiode dus dan hadden we dan lekker een discussie kunnen hebben. Maar helaas heb ik vijf gele kaarten, het is niet anders", zegt Hatzidiakos.