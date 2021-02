Fotograaf zoekt schaatsster: "Je zag een fijne energie"

KATWOUDE - Het was voor veel natuurliefhebbers feest afgelopen weekend, maar ook fotograaf Jason kon z'n geluk niet op. Op het moment dat de wateren dichtvroren, besloot hij foto's te maken. Een goedlachse dame passeerde hem schaatsend en dit plaatje wil hij graag aan haar geven. Maar wie is ze?

De foto is hoogstwaarschijnlijk gemaakt op De Zedde in Katwoude. Jason: "Die dame kwam naar ons toe, grote glimlach, ik draai me om en maak een foto. Ik zou het heel tof vinden om de foto met haar te delen." Van de schaatsster zelf kan Jason weinig herinneringen, behalve dat ze een hele fijne energie had. "Ze kwam en schaatste ons voorbij en was ook weer weg."



Tekst gaat door onder video.