Ton schadevergoeding en werkstraf voor brandstichters Alkmaarse school

ALKMAAR - Twee minderjarige Alkmaarders die vorig jaar brand stichtten bij een middelbare school in Alkmaar krijgen honderd uur werkstraf en moeten 100.000 euro schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vanmiddag bepaald.

De twee verdachten staken een meegebrachte fietsband in brand door middel van wasbenzine. Ze deden dat in een hoek van het schoolplein die niet zichtbaar was voor beveiligingscamera's. De gevel van de school vatte, mede door de storm die die dag woedde, al snel vlam. Een deel van de school brandde daardoor af.

Hoewel de verdachten nog geprobeerd hebben om de brand uit te trappen was er al snel geen houden meer aan. Het vuur sloeg over waardoor het Open Leercentrum, een plek waar leerlingen onder begeleiding huiswerk maken, compleet in de as werd gelegd. De twee renden weg zonder de brandweer te bellen.

Storm

Hoewel er die dag een flinke storm woedde vond de rechter dat de verdachten hadden kunnen weten dat hun daden grote gevolgen zouden hebben. "De brand heeft niet alleen gezorgd voor enorme financiële schade, maar ook voor veel overlast bij alle betrokkenen. Door de brand konden de leerlingen en de docenten maanden niet op hun school terecht", aldus de rechter.

De rechter geloofde dat de twee jongens spijt hadden van de brandstichting en dat ze nooit hadden gewild dat een deel van de school afbrandde. Toch werd het de twee wel aangerekend. Hoewel de advocaten van de verdachten hun best deden om de rol van hun cliënten te bagatelliseren, had dit uiteindelijk niet veel zin.

'Doorliegen'

Dat kwam ook omdat de twee al eerder brand hadden gesticht bij afvalcontainers bij de school. De verdachten hadden ook via Whatsapp berichtjes verstuurd waarbij het plan werd gesmeed om de politie op een dwaalspoor te zetten. "Gewoon doorliegen", stond in één van de berichtjes.

Robin Ooijevaar, waarnemend directeur van het PCC Fabritius, wil inhoudelijk niet op de zaak ingaan. "We hebben toen we jong waren allemaal wel eens dingen gedaan waarvan we achteraf denken dat het weleens heel erg mis had kunnen gaan. Hier is het heel erg misgegaan."

Ooijevaar wil vooral naar de toekomst kijken. Inmiddels is het nieuwe Open Leercentrum uit de as herrezen. "Het is voor iedereen een heel zwaar jaar geweest. Maar ik ben vooral enorm trots op onze leerlingen die enorm veerkrachtig zijn en ik ben ook supertrots op ons team dat de leerlingen het onderwijs hebben gegeven dat ze verdienen."