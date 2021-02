College wil registratieplicht particuliere vakantiewoningen

HAARLEM - Het college van burgemeester en wethouders wil per 1 juli 2021 een registratieplicht invoeren voor het verhuren van particuliere vakantiewoningen. Dat staat in een raadsinformatiebrief van het college aan de gemeenteraad. Veel van deze woningen worden verhuurd via platforms zoals Airbnb en Booking.com.

In het huidige beleid voor particuliere vakantieverhuur mag een particuliere woning slechts 30 nachten verhuurd worden per jaar. Er moet toeristenbelasting betaald worden en de aanbieder moet op het adres wonen en ingeschreven staan. Daarbij is de verhuurder verplicht de verhuur te melden aan de gemeente. Een registratieplicht geeft de gemeente inzicht in de adressen van de woningen die verhuurd worden. Zo wil de gemeente de verhuur kunnen controleren en de regels kunnen handhaven.

De beperkingen voor de toeristische verhuur van woningen zijn bedoeld ter bescherming van de huidige woonruimte. Ook dringen horecaondernemers aan op een gelijk speelveld en komen er nog steeds meldingen van overlast binnen vanuit bewoners. De klachten gaan bijvoorbeeld over geluidsoverlast, te veel personen in het huis of overlast door wietlucht.

Vergunning

Als de registratieplicht wordt ingevoerd kan de gemeenteraad daarnaast een vergunningsverplichting instellen voor de verhuur van woonruimte aan toeristen. Aan het verkrijgen van de vergunning kunnen dan voorwaarden verbonden worden zoals een maximaal aantal gasten dat gelijktijdig in de woonruimte mag verblijven of dat een woonruimte slechts in een bepaalde periode van het jaar toeristisch mag worden verhuurd.

Landelijk registratiesysteem

Na invoering krijgt elke aanbieder een uniek registratienummer, die vermeld moet worden bij de advertentie van de woning. Het registratienummer wordt opgeslagen in een landelijk registratiesysteem. Volgens de gemeente gaat het om ongeveer 1.250 actieve verhuurde woningen. Deze gegevens zijn op basis van de actieve advertenties op het platform Airbnb.