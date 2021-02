Gemeentehandhavers mogen eerst waarschuwen als alcoholverkoper geen legitimatie vraagt

Twaalf supermarkten en slijterijen van Gooise Meren kregen begin vorige maand een fikse boete van 1.360 euro van de gemeente nadat de alcohol hadden verkocht aan een 18-jarige testkoper zonder dat er om een legitimatie werd gevraagd.

Een meerderheid van de gemeenteraad vindt de hoogte van de boete buiten proporties voor een betrekkelijk licht vergrijp, zo bleek woensdag. "Er is namelijk feitelijk geen alcohol verkocht aan een persoon onder de 18 jaar. Er is uitsluitend verzuimd om op dat moment om een legitimatiebewijs te vragen", zo klonk het. Daar komt nog eens bij dat het juist nu voor supermarkten en slijterijen lastig is om iemands leeftijd in te schatten doordat klanten bijvoorbeeld een mondkapje dragen.

Boetes blijven wel staan

De partijen zijn van mening dat supermarkten en slijterijen eerst een waarschuwing horen te krijgen. Dat gaat nu dus gebeuren. Handhavers kunnen zo zelf een inschatting maken welke straf het meest passend is.

De twaalf supermarkten en slijterijen die vorige maand een boete kregen, moeten deze overigens wel gewoon betalen. Enkele raadsfracties probeerden burgemeester en wethouders zover te krijgen de boetes kwijt te schelden, maar een voorstel daartoe kreeg onvoldoende steun. Bedrijven die vinden dat hun boete toch onterecht is, kunnen nog bezwaar aantekenen.