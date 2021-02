Splinternieuwe wijk loopt onder water "Alles is zeiknat"

PURMEREND - Verzakkingen, overstromingen en veel ergernis. Bewoners van de twee jaar jonge wijk De Klein Where maken zich ernstig zorgen over hun woning, omdat de afwatering niet werkt. Bouwbedrijf BAM erkent het falende ontwerp en doet onderzoek.

"Ik weet niet of ik hier had willen wonen als ik dit geweten had", zegt Peter Moulee die al vanaf het begin met de afwatering te maken heeft. Doordat de afvoerpijp op zijn schuur te smal is voor het water wat afgevoerd moest worden, vloeide het water uit de pijp en in zijn schuur. "We hebben gewoon een waterval in de schuur, je kon alles weggooien omdat het zeiknat was".

Verzakkingen en kleine sinkholes

Bijna dertig bewoners hebben zich verenigd om verhaal te halen bij de gemeente en bouwbedrijf BAM, die de woningen geplaatst heeft. Woordvoerder Henny Bruijn kent de problemen zelf ook goed, want samen met zijn buren maakt hij filmpjes van de overstromende regenpijpen.

Voor zijn huis is er een natuurlijke wateropvang in de vorm van een grasveld. Een zogenaamde 'wadi' waar al het regenwater naartoe moet stromen. Maar omdat de straat hoger is dan de afwatering van zijn huis en dat van de buren, blijft het regenwater vaak in de voortuin staan. Ook melden buren verzakkingen en kleine sinkholes omdat er al veel zand is weggespoeld.