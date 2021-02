Voetbalsters Dompig en Knol leven Italiaanse droom in Empoli

EMPOLI - Iedere dag trainen onder de Italiaanse zon op het voetbalveld. Het is voor ieder voetbaltalent dé ultieme droom. Voetbalsters Chanté Dompig uit Amsterdam en Anna Knol uit Nibbixwoud leven die droom. Sinds dit seizoen spelen zij bij Empoli FC in de Serie A voor vrouwen.

Knol (links) en Dompig (rechts) leven Italiaanse droom bij Empoli

Donderdagochtend hebben de twee Noord-Hollandse speelsters net een training met 'benauwd weer' erop zitten. Sneeuw? Dat hebben ze de afgelopen weken amper gezien. "Alleen toen we in de bus zaten naar Turijn, voor de uitwedstrijd tegen Juventus. Maar de voor rest weinig", zegt Knol in gesprek met NH Sport. Afgelopen zomer maakten de pas negentienjarige Knol en de twintigjarige Dompig de overstap van VV Alkmaar naar Empoli, in de regio Toscane. Een groot avontuur, want de twee zijn ook nog eens de enige twee buitenlanders in de selectie van Empoli. "In de loop der tijd hebben we echt veel meer geleerd in de communicatie. We begrijpen al veel meer dan in het begin", vertelt Dompig.

Quote “Laatst besefte ik hoe mooi het leven hier is" empoli-speelster chanté dompig

Op de vraag hoe het gaat met hun Italiaanse les, blijft het even stil. "Het stond in ons contract, maar daar is het nog niet echt van gekomen", lacht Knol. "We zouden eigenlijk een cursus krijgen dus daar hebben we nu een beetje gezeur over. Maar gelukkig leren we elke dag nieuwe woordjes van onze teamgenoten." Tekst gaat verder onder de Instagram-post

Het gebrek aan een taalcursus lijkt dan ook het enige minpuntje tijdens hun 'Empoli-avontuur'. Dompig: "Laatst besefte ik hoe mooi het leven hier is. Je bent twintig jaar, je leeft je droom in je buitenland en doet waar je goed in bent. Toen dacht ik wauw, we leven gewoon als een prof en zijn al zover gekomen." Ook het leven buiten het voetbal bevalt de twee goed. "We konden hier een paar dagen terug nog lekker op het terras zitten, want het was nog code geel. Maar sinds twee dagen is het code oranje, dus helaas kunnen we nu alleen nog eten afhalen", vult Knol aan.

Geduld De Empolitanen staan op dit moment zesde in de Serie A. Dompig kan regelmatig rekenen op speelminuten, terwijl Knol nog even geduld moet hebben. "Wij zijn sowieso niet met elkaar te vergelijken. Ik ben een aanvaller en Anna is verdediger. Ook ik ben nog niet zeker van een basisplek, maar ik zie wel dat ik stappen maak in mijn ontwikkeling", zegt Dompig. Knol hoopt de komende tijd ook op meer minuten. "Ik was altijd een middenvelder bij VV Alkmaar, maar de trainer hier wilde mij hier centraal achterin neerzetten. Aan het begin dacht ik: wat een grap, want ik was vroeger altijd aanvaller. Maar nu gaat het steeds beter en sinds twee weken zegt hij dat ik klaar ben om te spelen." Kampioen Het mannenelftal van Empoli staat op dit moment eerste in de Serie B, het tweede niveau in Italië. De sfeer op de club is dan ook erg goed. Knol: "Het is echt een familieclub en dat merk je nu helemaal. Iedereen is heel betrokken en ze maken altijd even een praatje." Promoveren zal voor het vrouwenteam dit seizoen lastig gaan worden, daarom leven de twee volop mee met mannen. "Het zou supervet zijn als zij Serie A gaan spelen. Ik kan niet wachten."

Dompig en Knol tijdens een training