Studentenwerk: Meid met een missie

JULIANADORP - De achtentwintig-jarige Ashley Kolster is het afgelopen jaar gediagnosticeerd met de auto-immuunziekte multiple sclerose (MS). Dit zorgt voor veel obstakels in haar leven. In Nederland kan de progressie van deze ziekte niet worden gestopt. Maar kan dat in het buitenland wel? Je ziet het in de documentaire Meid met een Missie. De makers zijn Melanie Kolster, Kees Leistra en Jesse van der Moolen.