Burgemeester bezoekt plek schietpartij: "Criminele activiteiten nemen we serieus"

BERGEN AAN ZEE - "Wat hier is gebeurd staat zo ver van ons af, dit is gewoon niet te bevatten", dat zei burgemeester Peter Rehwinkel vandaag over de dodelijke schietpartij. Hij is geschokt als hij één van de kogelgaten ziet zitten in een raam. Geruchten gaan dat de neergeschoten Colombiaan zat ondergedoken. "Signalen over criminele activiteiten in vakantiewoningen worden uiterst serieus genomen", zegt hij tegen NH Nieuws. Er is nog niemand aangehouden.

Een kogel is ingeslagen bij dit hotel - Carolien Hensbergen / Maaike Polder / NH Nieuws

Rehwinkel sprak vanmiddag kort met ondernemers en een vertegenwoordiger van de dorpsraad. Voor de mensen die getuige zijn geweest van het schotensalvo dat dinsdagmiddag rond drie uur ineens klonk op het Van der Wijckplein is er slachtofferhulp. "Verschillende mensen hebben zich al gemeld, maar ik wil er hier nogmaals op wijzen", aldus de burgemeester. De jonge vader Richard van der Vaart uit Bergen aan Zee hoorde dinsdagmiddag de schoten en dacht in eerste instantie dat het vuurwerk was. "Een stuk of acht. Dat is schrikken in zo'n klein dorpje. Zulke verhalen hoor je normaal alleen in Amsterdam", aldus Van der Vaart over de geruchten dat het slachtoffer een crimineel was. We vroegen de burgemeester ook naar deze geruchten. Tekst loopt door onder de video

Burgemeester bezoekt plek dodelijke schietpartij - NH Nieuws

De politie laat weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht en ook de twee mensen die het slachtoffer naar het centrum van Bergen brachten geen verdachte zijn in de zaak. Ook is nog niet zeker of de -in Egmond aan den Hoef gevonden- witte auto betrokken is bij het misdrijf. Wel is de familie van de 45-jarige Colombiaan ingelicht. Zijn naam is nog niet bekendgemaakt. Geen bijeenkomst Rehwinkel gaat dus geen avond plannen voor de vele Bergenaren die getuige waren van de gebeurtenissen afgelopen dinsdag. "Dat kan gewoon niet vanwege corona. Maar anders zouden we natuurlijk bij elkaar zijn. Zelfs kinderen hebben het gezien."

Burgemeester bekijkt kogelgat in raam van hotelterras