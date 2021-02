Studentenwerk: Inpakken en wegwezen

NEDERHORST DEN BERG - Het is een droom: alles achter je laten en vertrekken naar een warm land. In dit verhaal worden de koppels Gaby en Jerry en Liesbeth en Ronald gevolgd in het verwezenlijken van hun droom. Waarom gaan ze op pad? En wat verwachten ze van dit nomadische bestaan? De makers zijn Joël Verhaar, Nathan Venendaal, Roan van Dam, Randy Slikker.