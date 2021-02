Studentenwerk: Jong geleerd is jong gedaan

NOORD-HOLLAND - In deze documentaire worden vier jonge ondernemers gevolgd: Bas, Barrie, Phoebe en Bess. Bas beheert drie bedrijven maar zit nog midden in zijn havo-eindexamenjaar. Barrie is sinds kort mede-eigenaar geworden van het familiebedrijf, een melkveehouderij. Phoebe en Bess zijn net gestart met hun eigen kledinglabel. Hoe geeft de jonge generatie vorm aan het ondernemersgevoel? De makers zijn Anna Belderink, Tianne van Dam, Kenneth Hoekman, Lidi Horst.