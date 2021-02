Basisschool schiet uit diep dal en verdubbelt leerlingaantal: "Heel hard gewerkt"

DEN HELDER - Vandaag was het feest met taart bij de dr. Jac. P. Thijsseschool in de Visbuurt. Charlie, bijna vier jaar oud, werd vandaag als 100ste leerling ingeschreven. Dat is op zich al mooi. Maar het is zeker bijzonder als je bedenkt dat de school anderhalf jaar geleden nog maar zo'n 50 leerlingen had.

"Ouders waren eigenlijk het vertrouwen verloren", vertelt directeur Wietske Wijnants van Stichting Meerwerf Basisscholen. "De school stond niet zo positief bekend. Ook de onderwijsresultaten waren niet zo goed. De school was eigenlijk in een negatieve spiraal beland."

Het leerlingenaantal liep terug, anderhalf jaar geleden stonden er nog maar 56 kinderen ingeschreven. Het werd dus tijd voor een stevige ingreep. Wijnants: "We zijn andere lesmethoden gaan gebruiken. We zijn ook gaan kijken welk profiel nu eigenlijk past bij de buurt. Met collega Wietske Darphorn zijn we aan de slag gegaan. En ook de wijk hebben we er bij betrokken en we hebben gevraagd waar behoefte aan was. Daar is het profiel sportief en maritiem uitgekomen." De school werkt daarvoor bijvoorbeeld samen met de Marine.

Kleine klassen

"Charlie heeft er heel veel zin in", vertelt haar vader Edwin de Groot. "Dat kan je wel zien aan hoe ze door de school rent." Het meisje is bijna 4 jaar en mag vandaag haar mooie jurk aan. Ze geniet van de aandacht die ze als '100ste leerling' krijgt. Het leukste op school? 'Spelen!' Vader Erwin: "We hebben deze school vooral gekozen omdat ze fijne, kleine klassen hebben."

Met bijna een verdubbeling in anderhalf jaar ziet de toekomst er weer zonnig uit voor de school. "We hebben ook heel erg gewerkt aan het vertrouwen van de ouders", zegt directeur Wijnants. "Als er wat is: kom bij ons binnen. We hebben een heel leuk team staan. Met zijn allen hebben we afgesproken: dit moet de mooiste school van de Visbuurt worden."