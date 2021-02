Scouts vol hoop na verwoestende brand: "Zoveel steun van mensen"

NAARDEN - Het Wiggershuis van de Naardense scoutingvereniging Olav ligt nu al een week in puin na een verwoestende brand . Waar de puinstukken nog niet geruimd kunnen worden vanwege asbestresten, is een groot deel van de scouts al bezig met initiatieven om de plek ooit weer op te bouwen.

Vlak na het ontstaan van de brand vorige week donderdag bleek al dat het clubhuis niet gered kon worden. "Het was vrij snel duidelijk dat de brandweer eigenlijk niks konden doen", vertelt bestuurslid van Olav Martijn van der Vliet. "De oorzaak van de brand is nog steeds onduidelijk, ook na onderzoek van de verzekeraar." De schade is des te duidelijker. Van een afstand is al te zien dat er niks van over is.

"Aan de ene kant is het maar een houten schuur", gaat Van der Vliet verder. "Aan de andere kant liggen hier heel veel herinneringen." Dat beamen meerdere scouts. "Ik kom hier ongeveer vanaf mijn tiende", vertel Thomas Schmidt. "Toen ik het hoorde twijfelde ik of het waar was, maar er is echt niks van over."