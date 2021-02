Radicaal of ziek: man die aanslag op Gay Pride plande voor de rechter

AMSTERDAM - De 32-jarige Tahsin E., die wordt verdacht van het plannen van een aanslag op de Gay Pride en een politiestation afgelopen zomer, stond vandaag voor de rechter in de zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp. Hij wordt ervan verdacht de terroristische aanslagen voor te bereiden uit naam van IS. Zelf ontkent hij geradicaliseerd te zijn.

"Any of y'all have an AK47 for sale?", twittert de 32-jarige Tahsin E. afgelopen juli. "I need it for gay pride parade." Vandaag stond hij terecht in de gerechtsbunker omdat hij plannen zou hebben gemaakt en op zoek zou zijn geweest te zijn naar wapens voor de Gay Pride van afgelopen zomer en een aanslag op een politiebureau in Osdorp. Er wordt vermoed dat hij een aanhanger zou zijn van IS.

Zelf stelt Tahsin E. niet geradicaliseerd te zijn. Hij is wel gelovig, maar niet praktiserend. De reden dat er op zijn computer veel materiaal over IS staat, waaronder strijdliederen en video’s, heeft volgens hem niets te maken met een sympathie voor IS. "Het is gewoon mijn hobby om oorlogen te volgen. Dat doe ik van kleins af aan al. En niet alleen van IS. Waar die interesse vandaan komt weet ik niet. Ik ben het niet eens met IS, maar ze kunnen wel bruut vechten."

Al vroeg in de zaak vertelt de rechter dat het hem opviel hoe open de verdachte antwoord geeft op vragen van de instanties. "Ik kan ook niet liegen. Of, ik kan het wel, maar ik zie het nut er niet van in. Dat komt misschien ook door mijn autisme." Zijn advocaten benadrukken later meermaals dat zijn autisme een belangrijke oorzaak is van de feiten waar hij van verdacht wordt.

Provoceren

Hij wordt ervan verdacht vuurwapens te willen bemachtigen en explosieven te willen maken. Eerder werd hij al veroordeeld voor het maken van explosieven. Volgens de verdediging zijn die bedreigingen nu nooit concreet gemaakt: "Hij doet die uitlatingen enerzijds om te provoceren en anderzijds is het een schreeuw om aandacht", vertelt zijn advocaat. "Er is uiteindelijk als je het goed beschouwt niet zo ontzettend veel gebeurd. Hij heeft vooral veel tweets geplaatst en veel materiaal gehad op zijn computer."

Tijdens het bespreken van de gewelddadige uitlatingen van de verdachte op sociale netwerken als Twitter en Discord vraagt de rechter aan E.: "Het lijkt wel alsof je de problemen elke keer opzoekt. Waarom?" "Als ik in een dagboek schrijf voel ik me niet gehoord, daarom doe ik het op Twitter", reageert hij.

Gay Pride

Hoewel E. vanwege zijn geloof geen voorstander is van homoseksualiteit, zegt hij nooit een aanslag te hebben willen plegen op de Gay Pride. Zijn advocaten voegen daar aan toe E. niet eens wist wanneer de Pride was en dat het evenement bovendien was afgelast.

De reclassering adviseert tbs met voorwaarden. De strafzaak gaat op 1 april verder en dan komt het OM ook met de strafeis. De advocaten vroegen vandaag om vrijspraak.