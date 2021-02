Studentenwerk: De Diepere Lach

AMSTERDAM - Maarten Vos is een lachcoach met een levensverhaal. Hoe hebben pijn en verdriet hem toch aan het ‘lachen’ gemaakt en is hij lachcoach geworden? Je ziet het in de documentaire De Diepere Lach. De makers zijn Sarah Spaan, Naomi de Ridder, Julia Ruijgrok en Elsemieke Schouten.