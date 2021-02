Sint Aagtendorp is een 'dorp in de stad': "Hier gaan de dingen anders"

BEVERWIJK - Het Sint Aagtendorp is een wijk in het hart van de stad Beverwijk. Maar wie denkt dat het Sint Aagtendorp zomaar een willekeurige wijk is in Beverwijk, heeft het mis. "We leven hier echt als een dorp in de stad."

NH Nieuws / Dennis Mantz

Het zijn de woorden van Martin van Balen (59) met aan zijn zijde vrouw Stien (73) en huisvarken Spekkie. Ze wonen al 34 jaar op de hoek van de Jan Vermeijenstraat en zijn vergroeid met het dorpje. "Hier gaan de dingen anders", lacht hij, terwijl varken Spekkie verse maiskorrels krijgt aangereikt. "Als hier de motorkap van een auto opengaat, dan staan de mensen naast je om je te helpen. Hier worden ook nog kopjes suiker uitgeleend. We zijn simpelweg een heel hechte gemeenschap samen", aldus Martin. Met twee toegangspoorten wordt het Aagtendorp volgens stadshistoricus Jan van der Linden ook wel eens een enclave, vesting of zelfs kasteel genoemd. "Het werd in 1921 gebouwd op verzoek van de rooms-katholieke kerk en rond 1922 in gebruik genomen", vertelt hij tegen NH Nieuws. "En dit mag je toch wel een uniek dorpje noemen, zo midden in de stad. Opvallend is dat je nergens in de andere wijken in Beverwijk zo'n saamhorigheid tegenkomt als daar. Dat was toen; twintig, dertig, veertig jaar geleden zo. Maar ook nu nog", aldus Van der Linden. Tekst gaat verder onder de video

Sint Aagtendorp een 'dorp' midden in de stad - NH Nieuws

Ans van den Elzen zou je een soort buurtmoeder kunnen noemen. Onder aanvoering van Ans wordt steevast een volksfeest als Sint Maarten groots, en op geheel eigen wijze, gevierd. Een leven zonder Aagtendorp kan ze zich eigenlijk niet meer voorstellen. "Naar Heemskerk of ergens anders naartoe? Nooit. Dit is wel zo mooi hier. Iedereen die elkaar helpt. Het is dat de voordeuren hier zijn vernieuwd na een grootscheepse renovatie, maar anders hadden hier overal nog de touwtjes door de brievenbus gehangen."



Een kleurrijke gemeenschap mensen, midden in de stad Beverwijk. Met als toverwoord saamhorigheid. En dat is volgens de lokale historicus Van der Linden allerminst een momentopname te noemen:

Sint Aagtendorp - NH Nieuws