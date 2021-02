Overvaller tankstation wordt om de hoek van overvalplek slapend gevonden

Rond 1.15 uur vannacht kwam er bij de politie een melding binnen van inbraak in een tankstation aan de Ruyghweg in Den Helder. De inbreker werd door een getuige gespot, nadat hij een raam van de winkel had ingeslagen en vervolgens producten pakte.

Een lange zoektocht had de politie echter niet nodig: de man werd zittend tegen een pand aan de om de hoek gelegen Bassingracht slapend gevonden.

De buit: een zak met onder andere een groot aantal pakjes sigaretten, die hij vermoedelijk uit het pompstation had meegenomen. Nadat de spullen door de politie in beslag werden genomen, is de man voor verhoor naar het politiebureau gebracht.