A7 bij knooppunt Zaandam gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland

Dat blijkt uit data van Stichting Incident Management Nederland (SIMN). Het doorgaand verkeer moet op het knooppunt een afslag nemen, iets wat vrij zeldzaam is. Automobilisten vanuit Purmerend komen meteen na die afslag in een scherpe bocht naar links terecht. In die bocht geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Wie harder rijdt, loopt het risico om uit de bocht te vliegen. Het afgelopen jaar gebeurde dat 43 keer.

Nieuw wegdek

Nadat het stuk snelweg in 2013 ook al de discutabele eer had om met 44 ongevallen hoog op de ranglijst te staan, werd het wegdek een jaar later vernieuwd. Daarna ging het een paar jaar beter. Zo gebeurden er in 2017 slechts acht incidenten. Sinds 2018 neemt het aantal ongelukken op het knooppunt echter weer toe.

Ook de afgelopen twee jaar was een Noord-Hollands stuk snelweg het gevaarlijkst. Beide keren ging het om een gedeelte van de Amsterdamse ring A10.