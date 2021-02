Veel enthousiasme voor plan komst mountainbikeparcours

DE GOORN - "Er moet meer komen voor de jeugd, om naar buiten te gaan, te ondernemen en te beleven." Mountainbikeliefhebber Jan Bosman wil een mountainbikeparcours realiseren in zijn dorp. Om te peilen of de dorpsgenoten daar ook oren naar hebben, startte hij een petitie. En die wordt flink ondertekend. "Er zijn nu bijna 400 handtekeningen", laat Bosman weten.

Samen met de gemeente en de Noord-Hollandse mountainbikevereniging MTB-Noordwest heeft Jan de handschoen opgepakt om iets voor de jeugd in het dorp te realiseren. "Het moet een hybride parcours worden, dat eigenlijk nog nergens bestaat. Een combinatie tussen een mountainbikeroute en een fietscrossbaan."

Jan is zelf docent fietstechniek en vader van een tweeling van vier, hij vindt dat er in de regio gerust wel wat te doen is voor de jeugd, maar dat er niet veel afwisseling is. "Er is een skatebaan, maar dat is vrij extreem voor een gemiddeld kind. Verder zijn er trap- of kunstveldjes, maar niet iedereen houdt van voetbal."

Daarom vindt hij het belangrijk dat er een wisselend aanbod is. "Het hoofddoel is echt plezier, sport en buiten zijn."

Meerdere locaties op het oog

Een definitieve locatie is er nog niet voor het parcours. Met de gemeente kijkt hij naar meerdere mogelijkheden. "We hebben meerdere opties op het oog. We willen voor de locatie vooral draagvlak en ervoor zorgen dat iedereen op die locatie elkaar in hun waarde kan laten."

Jan heeft er goede hoop op dat het plan uiteindelijk ook door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. "De samenwerking met de gemeente gaat tot nu toe super. Er zijn veel fijne en open gesprekken geweest. Ze zien de noodzaak voor de jeugd."