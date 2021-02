Tastbare oorlogsherinneringen steken hun betonnen kop uit het zand

BAKKUM - Het lage tij in combinatie met de dagenlang aanhoudende oostenwind maakte dat de zee zich een flink stuk terugtrok van het strand, en daar waren ze dan ineens: enkele tientallen zogeheten tetraëders uit de Tweede Wereldoorlog. "Uniek dat dit bijzondere stukje van de Atlantikwall er nog is", zegt Tweede Wereldoorlog-expert John Heideman. Ook wandelaars komen speciaal kijken bij de betonnen stenen die maar af en toe zichtbaar zijn.

De nazi-bezetter bouwde de versperringen als wapen tegen een invasie vanuit zee

"We zijn te laat", zegt een teleurgesteld echtpaar dat lopend vanuit Egmond op zoek was naar de tetraëders. "Op de heenweg zagen we niets en nu zien we net hun kopje uit het water. We zullen moeten wachten tot de volgende keer wanneer de natuur de geschiedenis in het zand opnieuw prijsgeeft."

Quote "Zo bijzonder dat ze er nog staan. Dichterbij de geschiedenis kun je niet komen" john heideman - Tweede Wereldoorlog-expert

Het hart van amateurhistoricus John Heideman, die opgroeide in Bakkum, gaat sneller kloppen van het zien van de tetraëders. Al sinds zijn jeugd verdiept hij zich in de Tweede Wereldoorlog in Bakkum en Castricum. Hij werkt inmiddels aan zijn derde boek. "Dichter bij de geschiedenis kun je niet komen", zegt John. Hij neemt NH Nieuws mee op de dag dat de stenen nog nét hun kop boven water uitsteken. "Het is zo bijzonder dat ze hier nog op hun originele plek staan, want ze zijn op de meeste plekken verdwenen." "Na de oorlog werden ze opgeruimd, want die dingen vormden natuurlijk een gevaar voor schepen. En ze veroorzaakten ook duinbranden als de mijnen die erop zaten spontaan ontploften. De strandvonder heeft er hier veel opgeruimd en ook PWN. Je ziet delen er van nog terug in de duinen als bewegwijzering langs de fietspaden." Tekst gaat verder onder video

Tetraeders laten zich zien op strand tussen Egmond en Bakkum - NH Nieuws / Carolien Hensbergen

Maar liefst 27 tetraëders lieten zich eventjes zien langs het stuk 'niemandsstrand' tussen Bakkum en Egmond, waar 's zomers maar weinig toeristen komen. "In de oorlog stonden ze echt van Bergen tot aan Zandvoort", weet John. "Het unieke is ook dat ze hier zijn gemaakt op het terrein in Bakkum waar nu de atletiekvelden zijn. Daar sloegen de Duitsers hun materialen op die ze nodig hadden voor de bouw van de Atlantikwall en daar zijn deze blokken ook gemaakt. Een uniek stukje van de verdedigingslinie van de bezetter die gericht was tegen een invasie vanuit zee door de geallieerden." Salamander Enkele kilometers verderop, aan de andere kant van Bakkum aan Zee, ligt ook het wrak van de Salamander bloot, een Duits kanonnenschip dat er in 1910 strandde. "Alle pogingen om dit schip te bergen, zijn gestrand", zegt John. "En voor de bergers mondde het keer op keer uit in zo'n financiële strop, dat ze het bij de laatste poging in 1980 maar hebben opgegeven."

Inmiddels zijn de tetraëders weer verdwenen onder zee en zand. Bij de juiste omstandigheden - laag tij en stevige oostenwind - kunnen ze zich weer laten zien.