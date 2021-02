De Peiling: De verkiezingen moeten een jaar worden uitgesteld

NOORD-HOLLAND - Uit een rondgang van NH Nieuws blijkt dat bijna alle Noord-Hollandse burgemeesters vinden dat de Tweede Kamerverkiezingen op 15,16 en 17 maart gewoon door moeten gaan. Daarbij wordt voornamelijk gewezen op het democratisch belang. Vind jij dat de verkiezingen gewoon door moeten gaan? Of is een jaar uitstel verstandiger in verband met de huidige pandemie?

Het kabinet heeft nog geen advies gevraagd aan het Outbreak Management Team of en hoe de Tweede Kamerverkiezingen door kunnen gaan. Een aantal leden van het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over het risico van het houden van verkiezingen in een mogelijke derde coronagolf, meldt het NRC.

Veiligheid

Toch willen de burgemeesters - verantwoordelijk voor de veiligheid in gemeenten - dat de verkiezingen doorgaan. Daarbij wordt voornamelijk gewezen op het democratisch belang. "Uitstel van verkiezingen moet echt worden vermeden. Daar gaan altijd politieke belangen mee gepaard. In het verleden moest het oorlogstijd zijn als daartoe werd besloten", zegt burgemeester Rehwinkel van Bergen bijvoorbeeld.

Daarnaast wijzen de burgemeesters vaak op de extra maatregelen die zijn genomen. Zo wordt het stemmen dit jaar verspreid over drie dagen en kunnen mensen van zeventig jaar en ouder per post hun stem uitbrengen. In de RAI in Amsterdam komt er een stemstraat, waar kiezers vanuit de auto kunnen stemmen.

Twijfels

Twijfels zijn er ook, niet alleen vanwege de Britse variant die in opmars is en de maatregelen die nog altijd gelden. Burgemeester Mans van Castricum vraagt zich hardop af of mensen niet te bang zijn om naar de stembus te komen en of het stemmen per post wel veilig is."Al deze onderwerpen spelen mee. Alle pro’s en contra’s bij elkaar, maken dat ik een tussenpositie inneem, tussen de verkiezingen door laten gaan en ze op een ander moment organiseren", zegt Mans.