'Assen' schiet Zandvoort te hulp bij organisatie evenementen rond Formule 1

De voorbereidingen voor de Formule 1 in Zandvoort, gepland in het eerste weekend van september, zijn inmiddels weer in volle gang. Belangrijk onderdeel daarbij is de organisatie van de zogenoemde 'side-events' in het dorp. De gemeente heeft daar onlangs een stichting voor in het leven geroepen en die gaat geleid worden door Sander ten Bosch. Hij is al jaren verantwoordelijk voor de organisatie van de side-events bij het TT Festival in Assen.

Zandvoort heeft behoefte aan een ervaren directeur, omdat er druk op de ketel staat en er in een onzekere tijd veel werk verzet moet worden. Daarom is Ten Bosch (ad-interim) gevraagd om de klus op zich te nemen. Een opvallend gegeven, omdat Assen en Zandvoort in het verleden nog met elkaar streden, overigens vaak op luchtige toon , bij het binnenhalen van de Formule 1.

De Assenaar gaat de komende tijd met de Zandvoortse ondernemers in gesprek om hun plannen aan te horen. In Assen, waar hij sinds 2014 verantwoordelijk is voor de evenementen rondom het TT motorracefestival, heeft hij gemerkt dat die plannen goed voorbereid moeten worden. "Daar hadden we bijvoorbeeld een keer Roel van Velzen op een plein staan. Dan staat het daar een uur ramvol, maar daardoor kan er niemand bij je bar komen. Over dat soort dingen moet je dus goed nadenken."

Ten Bosch wil niets van een concurrentiegevoel weten en gaat de uitdaging graag aan om in Zandvoort en de regio een mooi evenementenprogramma neer te zetten. "Het belangrijkste is om de ondernemers en de horeca te verbinden aan het evenement. Het gaat om een goede samenwerking, draagvlak is enorm belangrijk."

De Formule 1 in Zandvoort staat gepland voor 3 tot en met 5 september 2021. Als het aan de organisatie ligt, wordt de race mét publiek gereden . Of dat gaat lukken, wordt naar verwachting in juni besloten .

Het leidde volgens wethouder Ten Haeften tot te veel weerstand onder Zandvoortse ondernemers en er werden niet de juiste sponsoren benaderd. Door een stichting op te richten vervalt het winstoogmerk en kunnen de ondernemers meer bij de plannen betrokken worden. De organisatie van de Dutch Grand Prix, de gemeente en Zandvoort Marketing hebben daarbij een adviserende rol.

In Assen speelde zich eenzelfde soort situatie af voor de komst van Ten Bosch. Ook daar verliep de samenwerking met een externe commerciële partij niet goed. Sinds zijn aantreden is het 'side-events'-programma in Assen uitgegroeid tot een negendaags festival.

Voorbereidingen starten

"Het festival in Assen is wel van een andere schaalgrootte. Het werk in Zandvoort behelst ongeveer een kwart van wat ik met mijn team in Assen doe", aldus Ten Bosch. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het nog onduidelijk in welke vorm het racefestival in Zandvoort plaats gaat vinden. "Ik ga er vanuit dat het gewoon doorgaat. Het is ook belangrijk om de voorbereidingen nu te gaan treffen, want vergunningstechnisch moet het straks allemaal in orde zijn."

Van zijn collega's in Assen, waar Ten Bosch ook de stichting blijft leiden, heeft hij alleen maar positieve reacties ontvangen. Waar zijn voorkeur ligt wat betreft de TT of de Formule 1? "Ik ben in beide geïnteresseerd, maar ik geniet meer van de mensenmassa die op dergelijke evenementen afkomen. De afwachtende blikken, dat is prachtig om te zien. Het is toch fantastisch dat we dit in dit 'pieplandje' kunnen neerzetten?" Of de Haarlemse artiest Roel van Velzen ook in Zandvoort komt optreden, daar wil de Assenaar nog niets over kwijt.