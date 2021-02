Extra steun voor horecaondernemers Gooise Meren: hele jaar geen belasting voor terras

Gooise Meren stelt te beseffen dat horecaondernemers het als geen ander zwaar hebben door de gevolgen van de coronacrisis. De gemeente zegt al het mogelijke in het werk te willen stellen om de pijn te verzachten.

Eerder werd al bepaald dat horecaondernemers de rest van het jaar hun terras groter mogen maken. Als ze straks weer open mogen, kunnen ze meer gasten ontvangen en zo ook meer verdienen.

Nu schrapt de gemeente dus ook de belasting die horecaondernemers moeten betalen om hun terras op straat neer te zetten, de zogeheten precariobelasting. De 62.000 euro die dat de gemeente doorgaans oplevert, hoest Gooise Meren nu zelf op.

Andere ondernemers

De maatregel geldt overigens niet alleen voor horecaondernemers. Ook lokale winkeliers die met hun 'click en collect' gebruikmaken van gemeentegrond door bijvoorbeeld een kraampje voor de deur te zetten, worden niet extra door de gemeente belast dit jaar.

Ook marktkooplui worden gesteund. Op de weekmarkten van de gemeenten staan nu amper non-foodkramen. Marktkooplui die normaal gesproken wel met hun kraampje op de weekmarkt staan hoeven nu geen marktgeld te betalen. Voor het eerste kwartaal van dit jaar scheelt ze dat 4.000 euro.

Gooise Meren stelt dat de maatregelen hard nodig zijn, omdat het merkt dat veel lokale ondernemers het zwaar hebben door de coronacrisis. "In onze gemeente worstelen veel ondernemers om het hoofd boven water te houden. Met name in de sectoren horeca, evenementen, detailhandel en contactberoepen. Ondernemers krijgen weliswaar financiële tegemoetkoming van het Rijk, maar dat is lang niet in alle gevallen toereikend", aldus burgemeester en wethouders.