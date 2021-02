Ouders bang dat kinderen zonder toestemming worden ingeënt op basisschool

AMSTERDAM - Een groep Amsterdamse ouders vreest dat hun kinderen op de basisschool zonder hun toestemming worden ingeënt tegen of getest op het coronavirus. Flyers waarop dat wordt beweerd worden uitgedeeld en een petitie om de vermeende praktijken te stoppen is al meer dan tienduizend keer ondertekend, terwijl er volgens de scholen helemaal niets van waar is. "Het is een klein groepje ouders dat gewoon heel bang is."

"Wij kunnen het niet, wij willen het niet en we zijn er ook niet toe in staat", zegt Haico van Velzen verzekerd. Hij is trainee-bestuurder bij de stichting Westelijke Tuinsteden, waar zestien basisscholen uit Amsterdam onder vallen. "We mogen niet eens een aspirientje geven aan een kind, op het moment dat we niet toestemming gevraagd hebben van de ouders. Bovendien, vaccineren met een naald? Leerkrachten zijn daar niet toe in staat."

Volgens Van Velzen gaat het om een klein groepje ouders dat zich zorgen maakt over wat er met hun kinderen op school gebeurt. "Ze willen een handtekening van de bestuurder van de school, waarin wij hun verzekeren dat wij hun kinderen niet gaan vaccineren. Daar zijn ze bang voor, dat leerkrachten gaan vaccineren, of dat de GGD hier op school komt en stiekem als een soort underground conspiracy al die kinderen gaat vaccineren", zegt hij op NH Radio.

Het gaat om ouders uit allerlei groepen, zegt Van Velzen. "Wat interessant is aan deze situatie, is dat het klassendoorbrekend is. Dus het is van de sociaal-economisch meest sterke groep, tot de sociaal-economisch meest zwakke groep." De flyers die worden uitgedeeld lopen ook uiteen. "Van meer de antroposofische kant: we zijn principieel tegen vaccineren en we willen niet dat je het doet, tot en met echt 'down the rabbit hole': er zitten tracking devices in, Bill Gates heeft eraan gewerkt, de CIA, tot nog veel erger."

Haico van Velzen wil ouders duidelijk maken dat dit 'totale onzin' is: