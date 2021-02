We kunnen niet op wintersport: run op vakantiehuisjes in de provincie

Normaal gesproken zijn de maanden januari en februari vrij rustig, vertelt Stella Groot van Dutchen, met onder meer vakantiehuisjes in Schoorl. Dat is nu wel anders, zegt Groot: "Dit jaar slaan we eigenlijk het gebruikelijke laagseizoen over. We merken echt dat mensen de behoefte hebben om er op uit te gaan."

Haar collega Audry van de Merwe vult aan: "Mensen zoeken normaal gesproken de natuur graag al op, maar in deze tijd misschien nog extra. Even lekker de batterij opladen na dagenlang alleen maar thuis zitten."

Helemaal vol

Bovendien zijn er volgens Rosier van ondernemersvereniging voor bedrijven in de watersport en recreatie (HISWA-RECRON) weinig opties. "Mensen willen er toch tussenuit. Zeker in deze tijden waarin de muren op een gegeven moment toch een beetje op je af komen. Ze kunnen niet op wintersport en niet naar de zon, dus kiezen voor een verblijf in een vakantiehuisje in eigen land."